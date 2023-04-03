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SURVIVOR'DA ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 3 Nisan Survivor eleme adayları kim oldu?

Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak sevilen yarışmada üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Nisan Survivor eleme adayları kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 01:50 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 02:00
SURVIVOR'DA ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 3 Nisan Survivor eleme adayları kim oldu?

Survivor'da üçüncü eleme adayı bugün belli oldu. Haftanın eleme potasına çıkan ilk iki ismi Murat Eken ve Aziz olmuştu. 3 Nisan 2023 Pazartesi akşamı dokunulmazlık oyunun ardından ada konseyi toplandı ve üçüncü eleme adayı belli oldu. İşte detaylar...

3 NİSAN SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bugün dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Son turda Murat ve Halil karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Halil, Gönüllülere dokunulmazlığı getiren sayıyı aldı. Böylece Ünlüler takımı kaybetti.

3 NİSAN SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da geçtiğimiz gün, dokunulmazlık yarışını kaybeden mavi takım, içlerinden bir aday çıkartmak için konseye gitti. En çok oyu alan Aziz, eleme potasına girdi. İki günün sonunda eleme adayları Murat Eken ve Aziz oldu.

3 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı 5 oyla Barış oldu.

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