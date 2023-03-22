Haberler Magazin SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? 22 Mart dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? 22 Mart dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışmada son olarak ise yeni eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyunu sonrası hem dokunulmazlığı hem de ödülün sahibi olan olan takım büyük sevinç yaşadı. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 01:01 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 01:20
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? 22 Mart dokunulmazlığı kim kazandı?

22 Mart akşamı Survivor'da dokunulmazlık parkurunda mücadele eden takımlar, yarışın sonunda kaybeden takım bir arkadaşının daha adını yazmak zorunda kaldı. Peki, Survivor haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 22 Mart eleme adayı kim oldu?

22 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI

TV8 ekranlarında ünlüler ve gönüllüler, tüm hafta boyunca zorlu bir rekabet sergiledi. Üç dokunulmazlığın ardından 4. ve son dokunulmazlık oyunu için oyun alanında yerini alan takımlar, başa baş mücadele ile göz doldurdu. Haftanın dördüncü dokunulmazlığında kazanan ayrıca yağ, yeşil mercimek ve salça üçlüsünden oluşan erzağı da elde ediyor.

Kadınlar yarışını gönüllüler alırken erkekler mücadelesini de yine gönüllüler kazandı. Böylece son dokunulmazlık ve ödül gönüllüler takımının oldu.

SURVİVOR'DA HAFTANIN SON ELEME ADAYLARI

Haftanın eleme adayları Murat Eken, Aziz, Asena olmuştu. Dördüncü aday ünlülerden Barış oldu. Beşinci ve son isim ise gönüllülerden performans birincisi Özgür'ün seçimi ile Elanur oldu.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’in yıldızını Beşiktaş alıyor! Fenerbahçe de peşinden koşmuştu: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…
Deprem bölgesinde eller semaya açıldı! İlk teravih namazı kılındı
Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi!
Jesus'a büyük şok! Brezilya basını kötü haberi verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bugün Survivor var mı?
Survivor eleme adayı kim oldu? (21 MART)
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!
Mart 2023 FED faiz kararı açıklandı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (22 MART)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dele Alli: Dönüyorum! Dele Alli: Dönüyorum! 00:50
Kayserispor Yaw Ackah ile sözleşme uzattı! Kayserispor Yaw Ackah ile sözleşme uzattı! 22:23
G.Saray'da A. Demirspor mesaisi başladı! G.Saray'da A. Demirspor mesaisi başladı! 21:57
Moussa Dembele transferinde kıyasıya rekabet! Moussa Dembele transferinde kıyasıya rekabet! 21:56
Mersin Yenişehir evinde kazandı! Mersin Yenişehir evinde kazandı! 21:32
Halkbank evinde galip geldi! Halkbank evinde galip geldi! 21:16
Daha Eski
Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi! Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi! 20:03
Ümit Milli Takım'da Levent Sürme dönemi! Ümit Milli Takım'da Levent Sürme dönemi! 19:45
Beşiktaş'ta F.Bahçe mesaisi başladı! Beşiktaş'ta F.Bahçe mesaisi başladı! 19:33
Kayserispor Ethem Balcı'nın sözleşmesini uzattı Kayserispor Ethem Balcı'nın sözleşmesini uzattı 19:18
F.Bahçe Alagöz Holding evinde çok rahat! F.Bahçe Alagöz Holding evinde çok rahat! 18:17
Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! 18:14