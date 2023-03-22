SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? 22 Mart dokunulmazlığı kim kazandı?

22 Mart akşamı Survivor'da dokunulmazlık parkurunda mücadele eden takımlar, yarışın sonunda kaybeden takım bir arkadaşının daha adını yazmak zorunda kaldı. Peki, Survivor haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 22 Mart eleme adayı kim oldu?

22 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI

TV8 ekranlarında ünlüler ve gönüllüler, tüm hafta boyunca zorlu bir rekabet sergiledi. Üç dokunulmazlığın ardından 4. ve son dokunulmazlık oyunu için oyun alanında yerini alan takımlar, başa baş mücadele ile göz doldurdu. Haftanın dördüncü dokunulmazlığında kazanan ayrıca yağ, yeşil mercimek ve salça üçlüsünden oluşan erzağı da elde ediyor.

Kadınlar yarışını gönüllüler alırken erkekler mücadelesini de yine gönüllüler kazandı. Böylece son dokunulmazlık ve ödül gönüllüler takımının oldu.

SURVİVOR'DA HAFTANIN SON ELEME ADAYLARI

Haftanın eleme adayları Murat Eken, Aziz, Asena olmuştu. Dördüncü aday ünlülerden Barış oldu. Beşinci ve son isim ise gönüllülerden performans birincisi Özgür'ün seçimi ile Elanur oldu.