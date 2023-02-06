SURVIVOR YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ? | 5 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu? | Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2023 nefes kesen yeni sezonuyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ünlülerle gönüllülerin savaşlarının yanı sıra takımların kendi içinde çıkan tartışma kıvılcımları bölümlere heyecan katarken kritik soru olan kimlerin yokluk adasına gittiği, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 6 Şubat Pazartesi günü yeni bölümde neler olacak? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yokluk adasına kim gitti? Eleme adayı kim oldu? İşte detaylar..



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

5 Şubat Pazar günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Dokunulmazlık oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.



YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

Yokluk adasına giden isimler, dokunulmazlık oyunu ile birlikte, 6 Şubat Pazartesi akşamı belli olacak. Yarışma televizyon ekranlarında yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.