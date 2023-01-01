PROMETHEUS FİLMİNİN KONUSU NE? | Prometheus filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Prometheus filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Prometheus filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2012 yapımı bilim kurgu filmi Prometheus detayları haberimizde...

PROMETHEUS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yıl 2093... Bir grup araştırmacı, uzayın derinliklerinde gizli bir göreve gönderilirler. Dünyadan binlerce ışık yılı uzaklıktaki gezegene indiklerinde, bir zamanlar burada medeniyetin var olduğuna dair bazı izler keşfederler. Araştırmaya devam ettikçe, izlerden çok daha fazlası, gerçek kanıtlar ortaya çıkmaya başlar. Aralarından bazıları, bu gezegenin, insan ırkının geldiği yer olduğunu iddia etmektedirler. Ancak bir süre sonra, tatsız sürprizlerle karşılaşırlar. Bu gezegen, insan ırkını yok edecek güçte bir karanlığı barındırmaktadır.