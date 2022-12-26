Arjantin basınından flaş iddia: İşte Icardi'nin yeni aşkı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili ülkesi basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

La Nacion yer alan habere göre, Wanda Nara ile yolları ayrılan Icardi yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Haberde Icardi'nin Arjantin'e yaptığı son seyahatte arkadaş grubuyla eğlence ortamında çekilen fotoğrafları servis edilirken, yeni bir aşk iddiasına vurgu yapıldı.

29 yaşındaki oyuncunun aşk yaşadığı kişinin Arjantinli aktris ve model Floppy Tesouro olduğu öne sürüldü.

İkilinin kısa bir süre önce sosyal medyadan takipleşmeye başladığı ve Icardi'nin Tesouro'nun bazı fotoğraflarına beğendiği de haberde yer alan diğer bir iddia.

La Nacion bu iddiayı gündeme getirse de, bu ilişkinin henüz doğrulanmadığını da belirtti.



İşte Icardi'nin yeni sevgilisi olduğu iddia ediken Floppy Tesouro :









