Haberler Magazin Arjantin basınından flaş iddia: İşte Icardi'nin yeni aşkı!

Arjantin basınından flaş iddia: İşte Icardi'nin yeni aşkı!

Arjantin basınından Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia geldi. Kısa süre önce Wanda Nara'nın ayrılık kararı aldığı Icardi'nin yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. İşte Galatas

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 21:24
Arjantin basınından flaş iddia: İşte Icardi'nin yeni aşkı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili ülkesi basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

La Nacion yer alan habere göre, Wanda Nara ile yolları ayrılan Icardi yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Haberde Icardi'nin Arjantin'e yaptığı son seyahatte arkadaş grubuyla eğlence ortamında çekilen fotoğrafları servis edilirken, yeni bir aşk iddiasına vurgu yapıldı.

29 yaşındaki oyuncunun aşk yaşadığı kişinin Arjantinli aktris ve model Floppy Tesouro olduğu öne sürüldü.

İkilinin kısa bir süre önce sosyal medyadan takipleşmeye başladığı ve Icardi'nin Tesouro'nun bazı fotoğraflarına beğendiği de haberde yer alan diğer bir iddia.

La Nacion bu iddiayı gündeme getirse de, bu ilişkinin henüz doğrulanmadığını da belirtti.

İşte Icardi'nin yeni sevgilisi olduğu iddia ediken Floppy Tesouro :





DİĞER
Son dakika haberi: Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu belli oldu! Arda Güler dünya yıldızlarını yıktı geçti...
Emrah’ın 7 yaşındayken DNA testi sonucu kabul ettiği Tayfun Erdoğan’dan flaş hamle! Nagihan Karadere ile Nisa Bölükbaşı'ndan destek geldi
F.Bahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza...
G.Saray'ın transfer hedefi Depay'dan karar! Barcelona...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
25 Aralık MasterChef kim elendi?
MasterChef eleme adayı kim oldu? (24 Aralık)
Başkan Erdoğan'dan EYT açıklaması!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Aralık)
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool Aston Villa deplasmanında kazandı! Liverpool Aston Villa deplasmanında kazandı! 22:46
Bodrumspor İzmir deplasmanında kazandı! Bodrumspor İzmir deplasmanında kazandı! 22:07
Ali Çamlı: Dosyamızı tahkime teslim edeceğiz Ali Çamlı: Dosyamızı tahkime teslim edeceğiz 21:28
Derbide zafer F.Bahçe'nin! Derbide zafer F.Bahçe'nin! 21:11
Süper Lig ekibi Bertolacci'yi resmen duyurdu! Süper Lig ekibi Bertolacci'yi resmen duyurdu! 20:55
Newcastle 3 puanı 3 golle aldı! Newcastle 3 puanı 3 golle aldı! 20:12
Daha Eski
F.Bahçe Hatay maçına hazır! F.Bahçe Hatay maçına hazır! 19:53
Gökhan Ünal: 1 puan umut verici! Gökhan Ünal: 1 puan umut verici! 19:48
Bülent Korkmaz: Mücadele ettik ama olmadı Bülent Korkmaz: Mücadele ettik ama olmadı 19:47
A.Demir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı A.Demir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı 19:39
Sivasspor'da G.Saray mesaisi devam etti! Sivasspor'da G.Saray mesaisi devam etti! 19:31
İzmir'de gol sesi çıkmadı! İzmir'de gol sesi çıkmadı! 19:21