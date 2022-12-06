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MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te kim eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ilk eleme adayı ise belli oldu. Seyirciler, "6 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" araştırmaları yapıyorlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 02:20
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te kim eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ilk eleme adayı ise belli oldu. Seyirciler, "6 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" araştırmaları yapıyorlar...
MasterChef Türkiye'de heyecan fırtınası devam ediyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye'de 6 Aralık tarihli haftanın ilk dokunulmazğını kazanan ismi belli oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Değerlendirmeler ardından berilen tabakları en iyi şekilde çıkaran mavi takım haftanın ilk takım oyununu kazandı. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı.

MasterCHef Türkiye'de 6 Aralık tarihinde bireysel dokunulmazlığı kazanan Görkem oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2022 sezonunda 6 Aralık 2022 tarihinde yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucunda Ayaz oldu.

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