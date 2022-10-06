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MasterChef takım oyununu kim kazandı? 6 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 6 Ekim'de yayınlanan bölümünde takım oyunu ve bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Peki, "MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? 6 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu?" İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 01:00
MasterChef takım oyununu kim kazandı? 6 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. İki takım mücadeleyi kazanmak için tezgah başına geçti. İşte MasterChef'te haftanın eleme adayları..

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 yarışmasında kırmızı ve mavi takımlar karşı karşıya geldi. MasterChef yeni bölümünde iki takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada şeflerin isteğini en iyi ve doğru şekilde yapan mavi takım oyunun kazananı oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya geldi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık için son 3'e Görkem, Burak ve Kıvanç kaldı. 3 isim arasından Görkem en lezzetli tabağı yapan yarışmacı olarak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM?

Dokunulmazlığı kazanan Görkem, Burak'ı potaya yolladı. Kırmızı takım arasında yapılan oylamada ise Şule, en fazla oyun alarak eleme adayları arasına dahil oldu.

İŞTE ELEME ADAYLARI LİSTESİ:

1)Metin

2)Tolga

3)Gamze

4)Tayfun

5)Burak

6)Şule

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