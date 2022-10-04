MasterChef Türkiye'de hangi takım kazandı? 4 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF'TE OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI!

MasterChef'te ilk takım oyunu sokak lezzetleri konseptinde gerçekleştirildi ve yarışmacılar şu yemekleri yaptı:

Tako

Falafel

Takoyaki

Thai Satay

Maç köftesi

Hot Dog

Çiros

Jalebi

Şambali

Oyun sırasında kırmızı takıma göre bir fazla olarak 9 kişi mücadele veren mavi takım falafeli çıkaramadı.

Değerlendirmenin ardından takım oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu. Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mutfakta kozlarını paylaştı.

Kutudan çıkan tatlıyı yapan isimler arasından başarılı bulunan Çağatay, Serpilay, Burak Kaya ilk üçe kaldı. Dokunulmazlığı kazanan ise Çağatay oldu.

MASTERCHEF 4 EKİM ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın eleme potasına giren ilk isim, Çağatay'ın seçtiği Metin oldu. Oy çokluğu ile ikinci eleme potası içinde Tolga seçildi.