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MasterChef Türkiye'de hangi takım kazandı? 4 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım mücadelesi kırmızı ve mavi takım kozlarını paylaştı. Çağatay ve Burak'ın takım kaptanı olduğu yarışmada takımlar kıran kırana yarıştı. Yarışmacılar sokak lezzetleri konsepti düellosunda karşı karşıya geldi. Peki, 4 Ekim MasterChef haftnaın ilk takım oyununu kim kazandı?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 01:30 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 01:30
MasterChef Türkiye'de hangi takım kazandı? 4 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF'TE OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI!

MasterChef'te ilk takım oyunu sokak lezzetleri konseptinde gerçekleştirildi ve yarışmacılar şu yemekleri yaptı:

Tako
Falafel
Takoyaki
Thai Satay
Maç köftesi
Hot Dog
Çiros
Jalebi
Şambali

Oyun sırasında kırmızı takıma göre bir fazla olarak 9 kişi mücadele veren mavi takım falafeli çıkaramadı.

Değerlendirmenin ardından takım oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu. Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mutfakta kozlarını paylaştı.

Kutudan çıkan tatlıyı yapan isimler arasından başarılı bulunan Çağatay, Serpilay, Burak Kaya ilk üçe kaldı. Dokunulmazlığı kazanan ise Çağatay oldu.

MASTERCHEF 4 EKİM ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın eleme potasına giren ilk isim, Çağatay'ın seçtiği Metin oldu. Oy çokluğu ile ikinci eleme potası içinde Tolga seçildi.

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