Haberler Magazin BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Büyükbaba ile Savaş (The War with Grandpa) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Büyükbaba ile Savaş (The War with Grandpa) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Tim Hill'in üstlendiği 2020 yapımı Büyükbaba ile Savaş filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, komedi sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Büyükbaba ile Savaş filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 17:30
BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Büyükbaba ile Savaş (The War with Grandpa) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Büyükbaba ile Savaş filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Büyükbaba ile Savaş filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2020 yapımı aksiyon filmi Büyükbaba ile Savaş detayları haberimizde...

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Caesar ve onun liderliğindeki maymunlar, acımasız Albay'ın yönettiği insan ordusuyla büyük bir çatışmaya zorlanır. Maymunların hayal edilemez kayıplarından sonra Caesar, karanlık içgüdüleriyle mücadele eder ve türünün intikamını almak için kendi efsanevi macerasına başlar. Yolculuk onları en sonunda yüz yüze getirdiğinde; Caesar ve Albay, türlerinin ve gezegenin kaderini belirleyecek epik bir savaşta birbirlerine karşı savaşırlar.

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Robert De Niro
  • Oakes Fegley
  • Christopher Walken
  • Uma Thurman
  • Rob Riggle
  • Jane Seymour
  • Laura Marano
  • Cheech Marin
  • Poppy Gagnon
  • Colin Ford
  • Isaac Kragten
  • Faizon Love
  • T.J. McGibbon
  • Juliocesar Chavez
  • Joe Gelchion
  • Drew Scheid
  • Veronica Alicino
  • Heather Johansen
  • Kendrick Cross
  • Rutanya Alda
  • James Martin Kelly
  • Jeremy Childs
  • Clayton English
  • Eddie Fiola
  • Suehyla El-Attar
  • Ted Huckabee
  • Lydia Styslinger
  • Saundra Dunson-Franks
  • Larry Rippenkroeger
  • Joanie Stewart
  • Debi Kimsey
  • Leon Lamar
  • Owen D. Stone
  • Joshua Childs
  • Isaac Tillman
  • Cameron Worthen
  • Max Jenkins
  • Eugene Levy
  • Marisa Tomei
  • Emma Jonnz
  • Daniel Martínez

DİĞER
Antalyasporlu Shoya Nakajima oyuna girdikten saniyeler sonra kırmızı kart gördü! Annesi gözyaşlarını tutamadı...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Pamuk üreticisine dekar başı desteği 76 liradan 271 liraya yükselttik
Hollanda'da gündem Weghorst! "Maksimum katkı..."
Icardi manşetleri süsledi! "Gol atamasa da..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef'te ana kadroya giren yedek yarışmacı kim oldu?
📺Kardeşlerim 59. BÖLÜM İZLE
EYT'de 3'lü maaş hesabının detayları belli oldu!
ÇÖL KAPLANI OLARAK BİLİNEN OSMANLI ASKERİ HANGİSİDİR? | 2022 KPSS Lisans Çöl Kaplanı sorusunun cevabı
BRAM STOKER'İN KÜLTLEŞMİŞ ESERİ NEDİR? | 2022 KPSS Lisans Bram Stoker'in kültleşmiş eseri hangisi? sorusunun cevabı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
9. saniyede kırmızı kart gördü! 9. saniyede kırmızı kart gördü! 17:00
UEFA tarihi görüşmeyi İstanbul'da yapacak! UEFA tarihi görüşmeyi İstanbul'da yapacak! 16:53
İspanya - Fransa maçı saat kaçta? İspanya - Fransa maçı saat kaçta? 16:53
Monaco seriye bağladı! Monaco seriye bağladı! 16:47
Abdullah Avcı: Gönül bağımız var Abdullah Avcı: Gönül bağımız var 16:25
Şenol Güneş Beşiktaş ile görüştü mü? Açıkladı! Şenol Güneş Beşiktaş ile görüştü mü? Açıkladı! 16:24
Daha Eski
Hoffenheim - Freiburg maçı saat kaçta? Hoffenheim - Freiburg maçı saat kaçta? 16:18
Bochum - Köln maçı saat kaçta? Bochum - Köln maçı saat kaçta? 16:09
Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! 16:05
Masa tenisinde altın madalya! Masa tenisinde altın madalya! 16:00
15 yaşındaki futbolcu Premier Lig tarihine geçti 15 yaşındaki futbolcu Premier Lig tarihine geçti 15:58
F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? 15:55