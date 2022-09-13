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AVA FİLMİNİN KONUSU NE? 📺 | Ava filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Tate Taylor'un yönetmen koltuğuna oturduğu Ava filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. Senaryosunda Matthew Newton’ın imzasının bulunduğu film hakkında arama motorlarında aratılan Ava filminin konusu ne? Ava filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 15:30
AVA FİLMİNİN KONUSU NE? 📺 | Ava filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Tate Taylor'un üstlendiği ve senaryosunda Matthew Newton'ın imzasının bulunduğu Ava filmi, sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Başrollerini Jessica Chastain ve Colin Farrell'in paylaştığı film hakkında arama motorlarında araştırılan Ava filminin konusu ne? Ava filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

AVA FİLMİNİN KONUSU NE?

Güzelliğinin ardında büyük bir sır saklayan Eve, göründüğünden çok daha tehlikeli biridir. Genç kadının ona bakanlardan sakladığı başka biri yüzü vardır. Eve aslında bir suikastçıdır. Para karşılığında suikastlar düzenleyen genç kadın, yüksek profilli, iyi para getiren işler için bütün dünyayı dolaşarak cinayetler işlemektedir. Yaşam tarzı şu an için ona iyi getiriler sağlamıştır ancak aldığı son işle birlikte her şey değişecektir. Eve'nin son görevi hiç ummadığı şekilde ters gider. İşin geldiği son noktada Eve, kendini kaçmak zorunda bulur. Artık Eve bütün yeteneklerini hayatta kalabilmek için kullanmak zorunda kalacaktır.

AVA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Jessica Chastain
  • Colin Farrell
  • John Malkovich
  • Falk Hentschel
  • Diana Silvers
  • Geena Davis

AVA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı aksiyon ve dram filmi Ava 2019 yılında seyirciyle buluştu.

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