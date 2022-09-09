Haberler Magazin MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 9 Eylül Cuma MasterChef'te haftanın eleme adayları

MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 9 Eylül Cuma MasterChef'te haftanın eleme adayları

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te bugün MasterClass verilecek. Mehmet şefin restoranına giden yarışmacılar, etin doğranması ve işlenmesi gibi önemli teknikleri öğrenecek. Daha sonra ise şefler yarışmacılardan, "Steak Tartar" yapmasını isteyecek. İnternette sıkça, "MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 9 Eylül Cuma MasterChef'te haftanın eleme adayları kim?" gibi sorular aratılıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 12:00
MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 9 Eylül Cuma MasterChef'te haftanın eleme adayları

MasterChef TV8 ekranlarında merakla izlenmeye devam ediyor. Lezzetli tariflerin ve tabakların yer aldığı yarışma programında 9 Eylül Cuma günü haftanın MasterClass'ı gerçekleşecek. Şeflerden Mehmet Yalçınkaya'nın restoranına gidecek yarışmacılar, etin işlenmesi ve doğranması gibi önemli teknik bilgiler öğrenecek.

MASTERCHEF 9 EYLÜL MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef'de bugün yayınlanacak programda, en iyi Steak Tartar yaparak MasterClass ödülünü kazanacak yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta MasterChef'te eleme adaylarının tamamı, mavi takıma oyunlarda 3-0 mağlup olan kırmızı takımdan oluştu. Eleme potasında yarışacak isimler şöyle: Vural, Serpilay, Burak R., Dilan, Melih ve Yağız.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Bu kez Juan Mata geliyor…
Seda Sayan 'ayarsız terazide yürek tartılmaz' sözlerine destek çıkmıştı... İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet'e: "Kaza yapsa giderim ama..."
G.Saray'ın transferlerine flaş sözler!
F.Bahçe'de o defter kapanmadı! Transfer ocak ayına kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
IOS 16 çıktı mı? IOS 16 çıkış tarihi ne zaman? İşte IOS 16'ya dair bilmeniz gerekenler
Deprem filminin (The Quake) konusu ne? Deprem filmi oyuncuları ve yönetmeni kimlerdir? Filmin yapım yılı ile imdb puanı...
9 Eylül İzmir'in Kurtuluşunun 100. yıl dönümü | 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna dair kutlama mesajları | Atatürk'ün İzmir'in Kurtuluşu'na dair sözleri
DUL VE YETİM ZAMLI AYLIKLARI NE KADAR?
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET | Kırtasiye yardımı nedir, ne kadar, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru şartları, gerekli belgeler
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya teşekkür! Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya teşekkür! 11:46
Premier Lig ve Championship maçları ertelendi! Premier Lig ve Championship maçları ertelendi! 11:44
Lens - Troyes maçı hangi kanalda? Lens - Troyes maçı hangi kanalda? 11:37
Boluspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Boluspor - Göztepe maçı hangi kanalda? 11:30
Ne yapsa olmadı! G.Saray için 'hastalık' bahanesi Ne yapsa olmadı! G.Saray için 'hastalık' bahanesi 11:05
Eurobasket'te son 16 eşleşmeleri belli oldu Eurobasket'te son 16 eşleşmeleri belli oldu 11:01
Daha Eski
Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 10:45
Perde arkası ortaya çıktı! F.Bahçe ve Beşiktaş... Perde arkası ortaya çıktı! F.Bahçe ve Beşiktaş... 10:38
Girona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Girona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 10:35
G.Saray'ın transferlerine flaş sözler! G.Saray'ın transferlerine flaş sözler! 10:18
G.Saray transferlere ne kadar ödedi? O gerçek ortaya çıktı G.Saray transferlere ne kadar ödedi? O gerçek ortaya çıktı 10:05
Mert Hakan çılgına döndü! Tepkiler... Mert Hakan çılgına döndü! Tepkiler... 10:02