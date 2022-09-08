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ŞOK DALGASI (SHOCK WAVE) FİLMİNİN KONUSU NE? | Şok Dalgası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Herman Yau'nun yönetmenliğini yaptığı gerilim ve suç filmi Şok Dalgası, seyirciler tarafından merak ediliyor. Sinemaseverlerden tam not alan film hakkında arama motorlarında Şok Dalgası (Shock wave) filminin konusu ne? Şok Dalgası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 17:00 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 17:00
ŞOK DALGASI (SHOCK WAVE) FİLMİNİN KONUSU NE? | Şok Dalgası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Herman Yau'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Şok Dalgası filmi, sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Gerilim ve suç filmi hakkında araştırılan Şok Dalgası (Shock wave) filminin konusu ne? Şok Dalgası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ŞOK DALGASI (SHOCK WAVE) FİLMİNİN KONUSU NE?

Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir terörist, bir yeraltı tünelini ele geçirdiğinde, talepleri karşılanmazsa rehineleri öldürmekle tehdit eder.

ŞOK DALGASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Andy Lau
  • Wu Jiang
  • Jia Song

ŞOK DALGASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Şok Dalgası filmi 2017 yapımıdır.

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