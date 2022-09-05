YÜKSEK GÜÇ (HİGHER POWER) FİLMİNİN KONUSU NE? | Yüksek Güç (Higher Power) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yüksek Güç (Higher Power) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Yüksek Güç (Higher Power) filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2018 yapımı aksiyon/bilim kurgu filmi Yüksek Güç (Higher Power) detayları haberimizde...

YÜKSEK GÜÇ (HİGHER POWER) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ailesinin hayatı tehlikede olan Joseph Steadman, dünyayı kurtarabilecek ya da yok edebilecek bir savaşta kendini manyak bir bilim insanının isteksiz test konusu bulur.