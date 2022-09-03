Haberler Magazin JACKIE CHAN KUNG FU USTASI (XUN ZHAO CHENG LONG) FİLMİNİN KONUSU NE? | Jackie Chan Kung Fu Ustası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

JACKIE CHAN KUNG FU USTASI (XUN ZHAO CHENG LONG) FİLMİNİN KONUSU NE? | Jackie Chan Kung Fu Ustası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Dövüş filmlerinde ustalaşmış isim olan Jackie Chan, bu kez Kung Fu sanatı ile karşımıza çıkıyor. Yönetmenliğini Gangliang Fang ve Ping Jiang'ın üstlendiği film hakkında sinemaseverlerin araştırdığı Jackie Chan Kung Fu Ustası (Xun Zhao Cleng Long) filminin konusu ne? Jackie Chan Kung Fu Ustası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 17:30
JACKIE CHAN KUNG FU USTASI (XUN ZHAO CHENG LONG) FİLMİNİN KONUSU NE? | Jackie Chan Kung Fu Ustası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Xuan Hua ve Jiamin Wu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Gangliang Fang ve Ping Jiang'ın birlikte üstlendiği Jackie Chan Kung Fu Ustası, televizyon ekranlarında gösterime girmesinin ardından izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Tarzıyla dövüş filmlerinde çığır açan Jackie Chan stilini Kung Fu sanatıyla buluşturan film hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

JACKIE CHAN KUNG FU USTASI (XUN ZHAO CHENG LONG) FİLMİNİN KONUSU NE?

16 yaşındaki Zhang Yi-shan (Yishan Zhang), Jackie Chan'in ve onun kendine özgü dövüş tarzının büyük bir hayranıdır Chan ile tanışmayı kafasına koyan genç, her yolu dener Onu takip eder, çekimlerine gider, hatta onu görmek için görevliyle bile kavga eder Sonunda hayali gerçekleşir ve Kung Fu ustası ile tanışmayı başarır Jackie Chan, Zhang'e sadece Kung Fu üzerine değil, hayat hakkında da unutamayacağı dersler verecektir ..

JACKİE CHAN KUNG FU USTASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Jackie Chan
  • Wah Yuen
  • Qiu Yuen
  • Nan Yu
  • Di Yao
  • Bing Bai
  • Bo Yuen
  • Bingyan Yan
  • Hua Tian,
  • Yan Tang
  • Wai Lam
  • Yihong Jiang
  • Bun Yuen
  • Yibai Zhang
  • Jun Wu
  • Xuebing Wang
  • Shan Zhang
  • Lan Qin
  • Yue Wu
  • Ke-yu Guo
  • Yishan Zhang
  • Qixing Aisin-gioro
  • Xiang Li
  • Jia-wei Lou
  • Miao Miao
  • Yueming Pan
  • Xiaoman Shi
  • Xijuan Zhu
  • Yuling Tao
  • Hua Tian
  • Qinwen Tan
  • Jing-wei Tu
  • Xiao Yang
  • Wen Ting Yuan
  • Wu Yuan
  • Lan Yu
  • Yongshou Zhang
  • Xiaobin Zhou

JACKİE CHAN KUNG FU USTASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çekimleri Çin'de tamamlanan Jackie Chan Kung Fu Ustası, 2008 yılında gösterime girdi.

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