JACKIE CHAN KUNG FU USTASI (XUN ZHAO CHENG LONG) FİLMİNİN KONUSU NE? | Jackie Chan Kung Fu Ustası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Xuan Hua ve Jiamin Wu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Gangliang Fang ve Ping Jiang'ın birlikte üstlendiği Jackie Chan Kung Fu Ustası, televizyon ekranlarında gösterime girmesinin ardından izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Tarzıyla dövüş filmlerinde çığır açan Jackie Chan stilini Kung Fu sanatıyla buluşturan film hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

JACKIE CHAN KUNG FU USTASI (XUN ZHAO CHENG LONG) FİLMİNİN KONUSU NE?

16 yaşındaki Zhang Yi-shan (Yishan Zhang), Jackie Chan'in ve onun kendine özgü dövüş tarzının büyük bir hayranıdır Chan ile tanışmayı kafasına koyan genç, her yolu dener Onu takip eder, çekimlerine gider, hatta onu görmek için görevliyle bile kavga eder Sonunda hayali gerçekleşir ve Kung Fu ustası ile tanışmayı başarır Jackie Chan, Zhang'e sadece Kung Fu üzerine değil, hayat hakkında da unutamayacağı dersler verecektir ..

JACKİE CHAN KUNG FU USTASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Wah Yuen

Qiu Yuen

Nan Yu

Di Yao

Bing Bai

Bo Yuen

Bingyan Yan

Hua Tian,

Yan Tang

Wai Lam

Yihong Jiang

Bun Yuen

Yibai Zhang

Jun Wu

Xuebing Wang

Shan Zhang

Lan Qin

Yue Wu

Ke-yu Guo

Yishan Zhang

Qixing Aisin-gioro

Xiang Li

Jia-wei Lou

Miao Miao

Yueming Pan

Xiaoman Shi

Xijuan Zhu

Yuling Tao

Hua Tian

Qinwen Tan

Jing-wei Tu

Xiao Yang

Wen Ting Yuan

Wu Yuan

Lan Yu

Yongshou Zhang

Xiaobin Zhou

JACKİE CHAN KUNG FU USTASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çekimleri Çin'de tamamlanan Jackie Chan Kung Fu Ustası, 2008 yılında gösterime girdi.