JACKIE CHAN KUNG FU USTASI (XUN ZHAO CHENG LONG) FİLMİNİN KONUSU NE? | Jackie Chan Kung Fu Ustası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Xuan Hua ve Jiamin Wu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Gangliang Fang ve Ping Jiang'ın birlikte üstlendiği Jackie Chan Kung Fu Ustası, televizyon ekranlarında gösterime girmesinin ardından izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Tarzıyla dövüş filmlerinde çığır açan Jackie Chan stilini Kung Fu sanatıyla buluşturan film hakkında tüm merak edilenler haberimizde...
JACKIE CHAN KUNG FU USTASI (XUN ZHAO CHENG LONG) FİLMİNİN KONUSU NE?
16 yaşındaki Zhang Yi-shan (Yishan Zhang), Jackie Chan'in ve onun kendine özgü dövüş tarzının büyük bir hayranıdır Chan ile tanışmayı kafasına koyan genç, her yolu dener Onu takip eder, çekimlerine gider, hatta onu görmek için görevliyle bile kavga eder Sonunda hayali gerçekleşir ve Kung Fu ustası ile tanışmayı başarır Jackie Chan, Zhang'e sadece Kung Fu üzerine değil, hayat hakkında da unutamayacağı dersler verecektir ..
JACKİE CHAN KUNG FU USTASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Jackie Chan
- Wah Yuen
- Qiu Yuen
- Nan Yu
- Di Yao
- Bing Bai
- Bo Yuen
- Bingyan Yan
- Hua Tian,
- Yan Tang
- Wai Lam
- Yihong Jiang
- Bun Yuen
- Yibai Zhang
- Jun Wu
- Xuebing Wang
- Shan Zhang
- Lan Qin
- Yue Wu
- Ke-yu Guo
- Yishan Zhang
- Qixing Aisin-gioro
- Xiang Li
- Jia-wei Lou
- Miao Miao
- Yueming Pan
- Xiaoman Shi
- Xijuan Zhu
- Yuling Tao
- Hua Tian
- Qinwen Tan
- Jing-wei Tu
- Xiao Yang
- Wen Ting Yuan
- Wu Yuan
- Lan Yu
- Yongshou Zhang
- Xiaobin Zhou
JACKİE CHAN KUNG FU USTASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Çekimleri Çin'de tamamlanan Jackie Chan Kung Fu Ustası, 2008 yılında gösterime girdi.