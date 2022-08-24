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ARABULUCU FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Arabulucu (The Negotiator) filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

F. Gary Gray'in yönettiği ve başrollerini Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, David Morse'nin paylaştığı Arabulucu, televizyon ekranlarında sık sık yayımlanmasının ardından sinemaseverler hakkında merak konusu oldu. Peki Arabulucu filminin konusu nedir? Arabulucu (The Negotiator) filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi? Tüm cevaplar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:05
ARABULUCU FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Arabulucu (The Negotiator) filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

Bir rehine kurtarma uzmanı olan Danny Roman üzerinden ele alınan konuları işleyen, James DeMonaco, Kevin Fox'un kaleminden çıkan ve yönetmen koltuğuna F. Gary Gray'in oturduğu Arabulucu filmi, sinemaseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılanlar listesinde yer alan Arabulucu filminin konusu nedir? Arabulucu (The Negotiator) filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi? sorularının cevaplarını biz de haberimizde derledik. İşte tüm detaylar...

ARABULUCU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir rehine kurtarma uzmanı olan Danny Roman hiçbir suç işlememesine rağmen polis tarafından ele geçirilmeye çalışılmaktadır. İspatlamaya çabalıyor olsa da, bir türlü suçsuzluğunu kanıtlayamamaktadır. Tek çaresi bir şekilde insanların onu dinlemesini sağlamaktadır. Bu nedenle Danny birilerini rehin almak durumundadır. Meslektaşı olan polis Chris Sabian'la görüşmek ister. Sabian, kendini her türlü sonuca gebe olan bir düşünsel çatışmanın ortasında bulur.

ARABULUCU (THE NEGOTIATOR) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Teğmen Danny Roman rolünde Samuel L. Jackson
  • Kevin Spacey Teğmen Chris Sabian olarak
  • David Morse Komutan Adam Beck olarak
  • Ron Rifkin Komutan Grant Frost olarak
  • John Spencer Şef Al Travis olarak
  • JT Walsh Müfettiş Terence Niebaum olarak
  • Siobhan Fallon Maggie olarak
  • Paul Giamatti Rudy Timmons olarak
  • Regina Taylor Karen Roman olarak
  • Markus olarak Bruce Beatty
  • Palermo olarak Michael Cudlitz
  • Carlos Gomez Kartal olarak
  • Tim Kelleher Argento olarak
  • Scott olarak Dean Norris
  • Nestor Serrano Hellman olarak
  • Tonray olarak Doug Spinuzza
  • Allen olarak Leonard Thomas
  • Stephen Lee Farley olarak
  • Robert David Hall , Cale Wangro olarak

ARABULUCU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1998 yapımı bir Amerikan aksiyon gerilim filmi olan Arabulucu, 29 Temmuz 1998'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi ve eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı ve dünya çapında 88 milyon dolar hasılat elde etti.

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