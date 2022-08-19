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YARININ SINIRINDA (EDGE OF TOMORROW) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yarının Sınırında filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Doug Liman'ın üstlendiği 2014 yapımı Yarının Sınırında filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Yarının Sınırında filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 10:36
YARININ SINIRINDA (EDGE OF TOMORROW) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yarının Sınırında filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yarının Sınırında filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Yarının Sınırında filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2014 yapımı aksiyon filmi Yarının Sınırında detayları haberimizde...

YARININ SINIRINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğine getirir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme güçlerine ulaşamaz. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür. Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur. Cage, sıra dışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur. Buna göre her seferinde ölüp sonrasında yeniden dirilip aynı savaşı bir kez daha tekrarlamak zorundadır.

YARININ SINIRINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Tom Cruise
  • Emily Blunt
  • Bill Paxton
  • Tony Way
  • Kick Gurry
  • Charlotte Riley
  • Brendan Gleeson
  • Jonas Armstrong
  • Franz Drameh
  • Sebastian Blunt
  • Dragomir Mrsic
  • Noah Taylor

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