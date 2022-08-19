Haberler Magazin NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Dave Green'in üstlendiği 2016 yapımı Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 10:36 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 10:36
NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı aksiyon filmi Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden detayları haberimizde...

NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Süper kötü Shredder hapishaneden kaçar ve iki mutant bilimadamı Bebop ve Rocksteady'le güçlerini birleştirerek dünyayı ele geçirmek üzere bir plan yapar. Şimdi kahramanlarımız; Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael, güzel April O'Neil ve hokey maskeli yeni takım arkadaşları Casey Jones'la bir araya gelerek, kötü adamlara karşı savaşa hazırlanmalı ve şimdiye kadar karşılaştıkları en büyük düşmanları Krang'le yüzleşmeye hazır olmalıdır.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Alan Ritchson
  • Brian Tee
  • Megan Fox
  • Stephen Amell
  • Will Arnett
  • Noel Fisher
  • Tyler Perry
  • Pete Ploszek
  • Leonardo
  • Sheamus
  • Gary Anthony Williams
  • Kevin Eastman
  • Jeremy Howard
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