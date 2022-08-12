Kaçış Planı 3 (Escape Plan: The Extractors) filminin oyuncuları kimler? Konusu ne? Kaçış Planı 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kaçış Planı 3 (Escape Plan: The Extractors) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Kaçış Planı 3 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 yapımı aksiyon filmi Kaçış Planı 3 detayları haberimizde...

KAÇIŞ PLANI 3 (ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hong Kong temelli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığı yürüten bir adamın kızı kaçırılmıştır. Standart bir fidye isteme durumu gibi görünmektedir. Kızın sağ salim geri getirilmesi için güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibinin yardımına başvurulur. Breslin ve ekibi kaçırılma hakkında daha derine indikçe suçluların eski düşmanlarından birinin acımasız oğlu olduğunu keşfederler. Kaçırılan kızın, Şeytan'ın İstasyonu olarak bilinen, devasa ve zorlu bir Letonya hapishanesinden kurtarılması gerekmektedir. Ancak ekip işi aldıktan sonra Breslin'in kız arkadaşı da kaçırılıp aynı hapishaneye götürülür. Şimdi Breslin ve ekibi sadist düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişmelidir.

KAÇIŞ PLANI 3 (ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?