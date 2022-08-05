SON TANIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Son Tanık filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Son Tanık filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Son Tanık filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2012 yapımı aksiyon filmi Son Tanık detayları haberimizde...

SON TANIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eski bir CIA ajanı kızının ve kendisinin öldürüleceğini öğrenir. Bir kedi fare oyununa dönen kaçış son görevidir. Avcılarindan daha zeki davranıp kendini kurtarırken gerçekleri de ortaya çıkarmak zorundadır.

SON TANIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?