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SON TANIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Son Tanık filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Philipp Stölzl'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Son Tanık filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 2012 yapımı Son Tanık filmine dair merak edilenler ve filmin konusu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 16:33
SON TANIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Son Tanık filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Son Tanık filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Son Tanık filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2012 yapımı aksiyon filmi Son Tanık detayları haberimizde...

SON TANIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eski bir CIA ajanı kızının ve kendisinin öldürüleceğini öğrenir. Bir kedi fare oyununa dönen kaçış son görevidir. Avcılarindan daha zeki davranıp kendini kurtarırken gerçekleri de ortaya çıkarmak zorundadır.

SON TANIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Aaron Eckhart
  • Liana Liberato
  • Olga Kurylenko
  • Debbie Wong
  • Nick Alachiotis
  • Garrick Hagon
  • Éric Godon
  • Yassine Fadel
  • Neil Napier
  • David Bark-Jones
  • Alexander Fehling
  • Ronnie Commissaris
  • Sasha Dominique
  • Fabrice Boutique
  • Kate Linder
  • Carlo Mestroni
  • Katelijne Verbeke
  • Maxime Paradis
  • Zaire Souchi
  • Maxime Morin
  • Jade Hassouné
  • Ben Van Ostade
  • Danny Blanco Hall
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