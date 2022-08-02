Haberler Magazin MASTERCHEF ANA KADROYA KİM YÜKSELECEK? | 2 Ağustos Salı MasterChef 2022 28. bölüm saat kaçta başlayacak? - MasterChef Elemeler

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM YÜKSELECEK? | 2 Ağustos Salı MasterChef 2022 28. bölüm saat kaçta başlayacak? - MasterChef Elemeler

MasterChef 2022'nin 28. yeni bölümünün ne zaman, saat kaçta başlayacağı araştırılmaya başladı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna MasterChef yeni sezonunun 28. yeni bölümünde en iyi yarışmacıları seçmeye devam ederken; ekranların çok sevilen yarışması MasterChef 2022'nin yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 16:00
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM YÜKSELECEK? | 2 Ağustos Salı MasterChef 2022 28. bölüm saat kaçta başlayacak? - MasterChef Elemeler

MasterChef 2022'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı yarışmanın sıkı takipçileri tarafındana araştırılmaya başladı. Yeni sezonuyla büyük beğeni toplayan ve televizyon ekranlarına damgasını vuran MasterChef 2022'nin yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

MASTERCHEF 2022 28. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MasterChef 2022'nin 28. yeni bölümü 2 Ağustos Salı günü 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

MasterChef Türkiye 2022'de büyük heyecan devam ediyor. Ana kadroya girecek isim belli olacak.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1 Ocak 1974 yılında Bolu'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundadır ve 90 kilo ağırlığındadır. Henüz 12 yaşında mutfak ile tanışmıştır. İnsan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim almıştır. Ünlü gurme dergisinde Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlanmıştır.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da dünyaya gemiştir. Kadiköy'de çocukluğu ve gençliği geçmiştir. Üniversite'de Turizm ve Otelcilik okumuştur. Annesinin restoranında aşçılığını geliştirmiştir. ABD ve İngiltere'de de kısa süreli olarak bulunan Somer Şef, Avustralya'daki restoranlar grubunda 17 restoranın yöneticiliğini yapmıştır.

DANILO ZANNA KİMDİR?

15 Nisan 1982 yılında İtalya Toskana'da dünyaya gelmiştir. Ailesinde birçok şef bulunan Danilo Zanna çocukluktan beri zamanının büyük çoğunluğunu mutfakta geçirmektedi. Gastronomi okumuştur. Aileden gelen aşçılık bilgisini aldığı eğitim ve çok ünlü İtalyan şeflerle çalışarak pekiştiren Zanna, zamanla İtalyan mutfağında oldukça uzmanlaşan bir şef haline gelmiştir.

DİĞER
Son dakika haberi: Ronaldo'ya tepkiler devam ediyor! İngiliz basınından ayrılık iddiası...
Ordu Fatsa'da eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti
F.Bahçe ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu!
Fırtına'nın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Geride Kalanlar filminin konusu ne?
MASTERCHEF İZLE | TV8 CANLI YAYIN
TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları ne zaman, hangi illerde konut yapılacak?
AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA
Altın ne kadar oldu? Euro, dolar, sterlin kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF duyurdu! Trabzonspor maçı öncesi... TFF duyurdu! Trabzonspor maçı öncesi... 15:43
Cimbom'da ayrılık KAP'a bildirildi! Cimbom'da ayrılık KAP'a bildirildi! 15:03
Sivasspor'un muhtemel rakiplerini tanıyalım Sivasspor'un muhtemel rakiplerini tanıyalım 14:55
F.Bahçe'nin rakibi Austria Wien'i tanıyalım! F.Bahçe'nin rakibi Austria Wien'i tanıyalım! 14:33
Ağaoğlu'ndan Kopenhag kurası açıklaması! Ağaoğlu'ndan Kopenhag kurası açıklaması! 13:54
Cornelius eski takımına karşı! Kopenhag'ı tanıyalım Cornelius eski takımına karşı! Kopenhag'ı tanıyalım 13:54
Daha Eski
Masuaku Beşiktaş için sağlık kontrolünde! Masuaku Beşiktaş için sağlık kontrolünde! 13:34
F.Bahçe Slovacko hazırlıklarını sürdürüyor! F.Bahçe Slovacko hazırlıklarını sürdürüyor! 12:59
F.Bahçe'nin yeni transferinden ayrılık sözleri! "Geri döneceğim" F.Bahçe'nin yeni transferinden ayrılık sözleri! "Geri döneceğim" 12:23
Ahmet Ağaoğlu: Her zaman beraber hareket edeceğiz Ahmet Ağaoğlu: Her zaman beraber hareket edeceğiz 11:48
Benfica - Midtjylland maçı saat kaçta? Benfica - Midtjylland maçı saat kaçta? 11:35
Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak 11:33