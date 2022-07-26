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MasterChef Türkiye yeni bölümde neler yaşandı? MasterChef 26 Temmuz Salı günü neler oldu?

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Rakiplerini geçerek ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar, yaptıkları yemeklerle ünlü şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. MasterChef'in 26 Temmuz Salı günü yayınlanan yeni bölümüne dair tüm detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 01:00 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 01:00
MasterChef Türkiye yeni bölümde neler yaşandı? MasterChef 26 Temmuz Salı günü neler oldu?

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam etti. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 26 Temmuz Salı günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle üst tura yükselmek için mücadele verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kitleyen MasterChef Türkiye her bölümüyle dikkat çekmeye devam etti.

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ünlü şefler, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanmak için mücadele vermeye devam etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye yeni bölümü 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

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