İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | İnanılmaz Örümcek Adam 2 (The Amazing Spider-Man 2) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2014 yapımı aksiyon filmi İnanılmaz Örümcek Adam 2 detayları haberimizde...

İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Artık kahramanlığın sorumluluk isteyen zorlu yanlarına şahit olmaya başlayan Parker'ın her günü daha karmaşık, daha yoğun geçmektedir. Bir yandan kahramanlığa alışmaya, diğer yandan ise Gwen'le vakit geçirmeye çalışırken sahip olduğu yeteneklerin bedeli en korkutucu haliyle karşısına dikilir. New York'u tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olan Electro bir anda ortaya çıkar ve Peter Parker'ın şimdiye dek gördüğü en güçlü düşmanını alt etmesi gerekir. Örümcek-Adam, eski dostu Harry Osborn'un da dönmesiyle bütün düşmanlarının ortak noktası olan OsCorp'u keşfetmiş olur.