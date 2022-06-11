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Jennifer Lopez'den Shakira'ya sert çıkış: 'Onunla sahne almak dünyanın en kötü fikriydi!'

Dünya starlarından Jennifer Lopez’in hayatını ele alan 'Halftime' belgeseli öncesinde, şarkıcının önemli açıklamaları gündem oldu. 2021 yılında Shakira ile birlikte Super Bowl devre arasında sahne alan Jennifer Lopez, genelde tek bir sanatçının çıktığı gösteriye iki kişi olarak çıkmaktan pişman olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Peki, Jennifer Lopez ne dedi, Shakira ile sahne aldığına neden pişman oldu? İşte Pique tarafından aldatılmasıyla son günlerde sık sık gündeme gelen Shakira ile son açıklamalarıyla dikkat çeken Lopez arasındaki son gelişmeler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 15:30
Jennifer Lopez'den Shakira'ya sert çıkış: 'Onunla sahne almak dünyanın en kötü fikriydi!'

2021 yılında Shakira ile Super Bowl devre arasında sahne alan Jennifer Lopez, genelde tek bir sanatçının çıktığı gösteriye iki kişi olarak çıktığı için pişman olduğunu dile getirdi ve yaptığı açıklamalar gündem oldu. İşte Jennifer Lopez'in açıklamaları ve merak edilen Super Bowl'a dair detaylar...

"BU ÖMRÜMDE DUYDUĞUM EN KÖTÜ FİKİR"

Epik bir görsel şölen haline gelen Super Bowl şovu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Lopez, Shakira ile beraber sahne almaktan mutlu olmadığını ifade etti.

52 yaşındaki yıldızın, Shakira ile beraber sahneye çıkacağı duyurulduğunda Lopez bu konuyla ilgili memnuniyetsizliğini hiç dile getirmemişti fakat Lopez, Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) yöneticilerine, normalde bir sanatçının yaptığı Super Bowl gösterisini neden iki kadının yapmasını istedikleri sorguladığını belirtti.

Belgeselde, sahneyi Shakira ile paylaşacağı için setinin daha kısa olacağını öğrenen şarkıcı, Super Bowl gösterisini neden iki kadının yapmasını istediklerini sorgulayarak, Ulusal Futbol Ligi'nden yetkililere "Bu ömrümde duyduğum en kötü fikir" dedi.

Şarkıcı, şovun yöneticileriyle konuşurken "Altı dakikamız var ve her şarkıdan 30 saniye çalacağız ama mutlaka söylememiz gereken şarkılar var. Bu şov bir dans şölenine dönüşmeyecek. Mesajımızı şarkı söyleyerek dile getirmeliyiz" diyeerek tepkisini dile getirdi.

Super Bowl'un yıllardır yapmak istediği ve üzerinde çalıştığı bir gösteri olduğunu belirten Lopez, her ne kadar gönülsüz de olsa profesyonel davranarak Shakira ile sahneye çıktı. Lopez'in menajeri "Genelde bir kişi sahneye çıkar ve gösteriyi planlar. İstediği misafir şarkıcıları kendi seçer. Her yıl tek kişinin yaptığı bir gösteriyi iki Latin şarkıcının yapmasını istemek, büyük bir hakaretti" ifadelerini kullandı.

Belgeselde Lopez ve Shakira'nın sahnede ne kadar süreleri olduğuna dair konuşmaları da yer alıyor. Lopez'in bir noktada "Eğer iki kişinin çıkmasını istiyorlarsa o zaman iki katı zaman vermeliler" demesi konuya olan tepkisi gözler önüne seriyor.

SUPER BOWL YILDIZLAR GEÇİDİ

Super Bowl devre arasında Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar ve 50 Cent beraber sahne alırken; Beyonce, Katy Perry ve Lady Gaga gibi yıldızlar tek başına sahne alabilmişti.

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