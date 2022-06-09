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SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | 9 Haziran Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor'ın yeni bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek yarışmacılar, eleme adayı olmamak için tüm gücünü ortaya koyacak. Finale yaklaştıkça artan rekabet parkurlarda heyecanı artırırken; işte 9 Haziran Survivor All Star'da dokunulmazlığın sahibi ve haftanın 2. eleme adayı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 17:30 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 17:30
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | 9 Haziran Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık heyecanı ekrana gelecek ve oynanacak dokunulmazlık oyununun ardından haftanın 2. eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazanacak? 9 Haziran Perşembe günü eleme adayı kim olacak? İşte detaylar...

9 HAZİRAN SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım yayınlanacak yeni bölümün ardından haberimizde yer alacak.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 1. eleme adayı konseyde yapılan oylama sonucu Ayşe oldu.

ÜNLÜLER:

  • Nagihan
  • Ayşe
  • Adem
  • Anıl
  • Batuhan

GÖNÜLLÜLER:

  • Atakan
  • Berkan
  • Nisa
  • Ogeday
  • Hikmet
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