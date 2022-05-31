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CARTE BLACNHE FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Carte Blacnhe filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Polonyalı Jacek Lusinski’nin yönetmen koltuğuna oturduğu Carte Blacnhe filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 2015 yapımı Carte Blacnhe filmine dair merak edilenler ve filmin konusu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 17:20 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 17:30
CARTE BLACNHE FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Carte Blacnhe filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Polonyalı yönetmen Jacek Lusinski'nin 2015 yapımı Carte Blacnhe filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Carte Blacnhe filminin konusu dikkatleri üzerine çekerken; filmde yer alan başarılı oyuncular ise performansları ile nefes kesecek. İşte Carte Blacnhe filminin detayları...

CARTE BLACNHE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Orta yaşlı tarih öğretmeni olan Kacper, görme yeteneğini kaybetmeye başlar. Kalbi kırık olan Kacper, sağlık sorunlarını herkesten saklamaya çalışır.

Genetik bir bozukluk nedeniyle görme kaybı yaşayan Kacper, işini kaybetmekten korktuğu için meslektaşlarından, öğrencilerinden ve yakın arkadaşlarından rahatsızlığını gizlemeye karar verir. Film gerçek bir tarih öğretmenin hikayesine odaklanıyor.

Kacper, genetik bir bozukluk nedeniyle kalıcı körlük olasılığıyla karşı karşıyadır. Başta kalbi kırılmış bir halde, işini sürdürmek ve öğrencilerine final sınavlarında yardımcı olmak arzusuyla sağlık sorunlarını yöneticilerinden saklamaya çalışır.

Kacper'ın rahatsızlığından haberdar olan tek kişi ise en yakın arkadaşı Wiktor'dur...

CARTE BLACNHE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

2015 yapımı Carte Blacnhe filminin oyuncu kadrosu şöyle:

  • Andrzej Chyra
  • Urszula Grabowska
  • Tomasz Ziętek
  • Arkadiusz Jakubik
  • Eliza Rycembel

CARTE BLACNHE FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Dram türündeki Carte Blacnhe filmi 2015 yılında Polonya'da çekilmiştir.

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