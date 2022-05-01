Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi! Konuklara düğün öncesi uyarı yapıldı

Snob Magazin'in haberine göre, Hadise ile Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Aile arasında yapılan düğün töreni basına kapalıydı.

DAVETLİLERE UYARI Az sayıda sadece aile üyelerinin katıldığı törende görüntü alınmaması için de davetliler nazik bir dille uyarıldı.