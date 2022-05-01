Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi! Konuklara düğün öncesi uyarı yapıldı

Ünlü şarkıcı Hadise, geçen sene haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü sanatçı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Ünlü şarkıcı Hadise, geçen sene haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü sanatçı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.
OCAK AYINDA EVLENME TEKLİFİ ALDI
Hadise, aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı.
3 MİLYON TL'LİK TEK TAŞ
Dinçerler'in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmış ve bu yüzük magazin gündemine damgasını vurmuştu.
Snob Magazin'in haberine göre, Hadise ile Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Aile arasında yapılan düğün töreni basına kapalıydı.
DAVETLİLERE UYARI
Az sayıda sadece aile üyelerinin katıldığı törende görüntü alınmaması için de davetliler nazik bir dille uyarıldı.
HADİSE HAMİLE Mİ?
Çiftin bir an önce evlenmesinin nedeni olarak Hadise'nin hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı.
Geçtiğimiz hafta görüntülenen Hadise'nin, karnını çantasıyla kamufle etmesi ise bu iddiaları güçlendirdi.