Haberler Magazin Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi! Konuklara düğün öncesi uyarı yapıldı

Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi! Konuklara düğün öncesi uyarı yapıldı

Ünlü popçu Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda organize edilen nikah töreniyle evlendi. Çift, düğünlerine davet ettiği yakınlarına dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İşte yılın nikahıyla ilgili tüm ayrıntılar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 10:01
Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi! Konuklara düğün öncesi uyarı yapıldı

Ünlü şarkıcı Hadise, geçen sene haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü sanatçı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi! Konuklara düğün öncesi uyarı yapıldı

OCAK AYINDA EVLENME TEKLİFİ ALDI

Hadise, aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi! Konuklara düğün öncesi uyarı yapıldı

3 MİLYON TL'LİK TEK TAŞ

Dinçerler'in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmış ve bu yüzük magazin gündemine damgasını vurmuştu.

Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi! Konuklara düğün öncesi uyarı yapıldı

Snob Magazin'in haberine göre, Hadise ile Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Aile arasında yapılan düğün töreni basına kapalıydı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi! Konuklara düğün öncesi uyarı yapıldı

DAVETLİLERE UYARI

Az sayıda sadece aile üyelerinin katıldığı törende görüntü alınmaması için de davetliler nazik bir dille uyarıldı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi! Konuklara düğün öncesi uyarı yapıldı

HADİSE HAMİLE Mİ?

Çiftin bir an önce evlenmesinin nedeni olarak Hadise'nin hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı.

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