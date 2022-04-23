SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Nisan Survivor ikinci eleme adayı belli oldu!

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana mücadele etti. İşte Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla ilgili bilgiler...

23 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | HAFTANIN 2. DOKUNULMAZLIĞI

Survivor All Star 86. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda mücadele etti. 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımının ada konseyinde yaptığı oylama sonucu haftanın ikinci eleme adayı Evrim oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Ünlüler takımından Gökhan olmuştu.

ÜNLÜLER

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Barış

Ayşe

GÖNÜLLÜLER