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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Nisan Survivor ikinci eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 23 Nisan kim kazandı, Survivor All Star dokunulmazlık galibi, Survivor 23 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor yeni bölüme ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 00:30
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Nisan Survivor ikinci eleme adayı belli oldu!

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana mücadele etti. İşte Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla ilgili bilgiler...

23 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | HAFTANIN 2. DOKUNULMAZLIĞI

Survivor All Star 86. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda mücadele etti. 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımının ada konseyinde yaptığı oylama sonucu haftanın ikinci eleme adayı Evrim oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Ünlüler takımından Gökhan olmuştu.

ÜNLÜLER

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Merve
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

GÖNÜLLÜLER

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Parviz
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa
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