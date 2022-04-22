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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da yeni takımların ilk dokunulmazlık oyunu...

Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni kadroların kurulmasının ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor'un sıkı takipçileri Suvivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 13:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da yeni takımların ilk dokunulmazlık oyunu...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Survivor All Star'da yeni kadrolar belli oldu. Yeni takımların yarışacağı ilk dokunulmazlık oyunu 22 Nisan Cuma yayınlanacak olan bölümde oynanacak. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM
Adem
Sude
Gökhan
Sema
Anıl
Merve
Batuhan
Barış
Ayşe

MAVİ TAKIM
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Parviz
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa

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