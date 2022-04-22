Haberler Magazin 📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 3. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 3. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 3. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Kara Tahta 2. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kara Tahta 3. bölüm full izle, TRT 1 Kara Tahta izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kara Tahta yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kara Tahta dizisinin 3. ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 13:00 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 13:00
📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 3. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 22 Nisan Cuma günü ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 3. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 3. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

Kasaba Doktoru 3. BÖLÜM KONUSU

Erol Gümüşok, ameliyatını Hakan'ın yapmasını ister. Hakan itiraz edince geçmişindeki bir sırrı kullanarak onu tehdit eder. Bu sırada geçmişten gelen bir dost Hakan'a yardım elini uzatacak, Hakan'ın da Erol'a karşı masaya bir koz koymasını sağlayacaktır. Ömer bir türlü anlaşamadığı Hakan yüzünden istifasını verip gitmeye kararlıdır. İhsan, Mine ve Turgut'un Ömer'i vazgeçirme çabaları işe yaramayacak gibi gözükmektedir. Leyla'nın bileğindeki yaralar hızla iyileşirken ruhundaki yara daha ağır gelmektedir. Leyla hastanede kalıp Hakan'la beraber çalışmak istese de Hakan'ın ona kötü bir sürprizi vardır. Yalçın ise Erol'un ameliyatının kendi hastanesinde yapılmayacak olmasından dolayı küplere biner ve bu durumu lehine çevirmek için bütün imkanlarını seferber eder.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 3. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 3. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

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