ESARETİN BEDELİ FİLMİ | Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Yönetmeni kim?

Frank Darabont'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği, başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı 1994 yapımı Amerikan dram filmi olan Esaretin Bedeli, milyonlarca insan tarafından seyredilmiş ve klasikler arasında kendine yer edinmiştir. Film ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılmaktadır. İşte detaylar...

ESARETİN BEDELİ KONUSU NE?

Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Andy Dufresne, genç ve başarılı bir bankerdir. Karısını ve karısının sevgilisini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezası alır. Shawsank Hapishanesi'nde dayak, işkence, tecavüz, her türlü durum yaşanmaktadır fakat Andy gene de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları, parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy'nin bu çabalarına ortak olacak bir arkadaşı da olacaktır: Red.Bir Stephen King uyarlaması olan filmde Morgan Freeman ve Tim Robbins başrolde. Film, 1995'te, aralarında en iyi film adaylığı da olmak üzere tam 7 dalda Oscar'a aday gösterildi.

ESARETİN BEDELİ OYUNCU KADROSU

Tim Robbins , Morgan Freeman ve Bob Gunton gibi isimler Esaretin Bedeli filminde rol almıştır. Filmin senaryosunu Frank Darabont, Stephen King üstlenirken, yönetmen koltuğunda Frank Darabont yer almaktadır. Filmin orjinal adı The Shawshank Redemption olarak geçmektedir.

ESARETİN BEDELİ FİLMİ UYARLAMA MI?

Stephen King'in Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti adlı novellasından uyarlanan film, masumiyetini iddia etmesine rağmen karısını ve sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle Shawshank Devlet Cezaevi'nde yaklaşık 20 yılını geçiren bankacı Andy Dufresne'in hikâyesini anlatır.

GİŞE HASILATINI KARŞILAYAMAZKEN ZİRVEYE ÇIKTI!

Film, gişe hasılatının bütçesini zor karşılamasına rağmen eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı ve birçok ödüle aday gösterildi. Sonrasında kablo televizyon, VHS, DVD ve Blu-ray üzerinde büyük bir ilgi gördü. Amerikan Film Enstitüsü'nün hazırladığı AFI'nın 100 Yılı 100 Film listesinin 10. yıldönüm sayısına dahil edildi. IMDb'de 2.245.319 kişinin oylamasıyla 10 üzerinden 9.2 puan ortalamasını yakalayarak tüm zamanların en beğenilen sinema filmi olarak listenin başındaki yerini halihazırda korumaktadır.