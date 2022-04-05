BABA 2 FİLMİ | Baba (The Godfather 2) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Yönetmeni kim?

Francis Ford Coppola ve Mario Puzo senaryosunu yazdığı, yönettiği, başrollerinde Roman Coppola, Sofia Coppola ve John Megna yer aldığı 1973 yapımı Amerikan dram, polisiye filmi olan Baba, milyonlarca insan tarafından seyredilmiş ve klasikler arasında kendine yer edinmiştir. Film ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılmaktadır. İşte detaylar...

BABA 2 (THE GODFATHER 2) KONUSU NE?

Baba 2, 1972 yapımı ilk filmin devamı niteliğinde, yine yazar Mario Puzo ve yönetmen Francis Ford Coppola'nın yaratıcı ellerinden çıkmış usta işi bir yapım. Film, altı adet Oscar ödülü kazanmıştır.

Genç Corleone, Amerika'ya yeni gelmiştir. 1917 yılında, New York şehri'nin yerel mafyalarından birinin liderini öldürünce saygınlık kazanır ve korkulan biri haline gelir. Bu arada, 50 yıl sonra, Michael Corleone, Washington'da senato komitesine aile işleriyle ilgili ifade vermektedir.

BABA 2 OYUNCU KADROSU

Roman Coppola, Sofia Coppola ve John Megna gibi isimler Baba 2 filminde rol almıştır. Filmin senaryosunu Francis Ford Coppola ve Mario Puzo üstlenirken, yönetmen koltuğunda Francis Ford Coppola yer almaktadır. Filmin orjinal adı The Godfather olarak geçmektedir.

BABA 2 FİLMİ UYARLAMA MI?

Mario Puzo'nun çok satan kitabından Puzo ve yönetmen Francis Ford Coppola tarafından sinemaya uyarlanan film birçok otorite tarafından oldukça yüksek puanlar almıştır.