SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 29 Mart Survivor 3. ve 4. eleme adayı belli oldu!

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 29 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı hem dokunulmazlığı hem de iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 MART

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Ünlüler oldu. Ünlüler böylece iletişim ödülünün de sahibi oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 1. ve 2. eleme adayları ada konseyinde Gönüllüler takımından Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz olmuştu.

Yarışmada 3. ve 4. eleme adayları ise Yasin Obuz ile Gökhan Keser oldu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.