Masumlar Apartmanı 64. Bölüm İZLE 📺 TRT 1 Masumlar Apartmanı son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Masumlar Apartmanı dizisi, 64. bölümü ekranlara geldi. Dizinin son bölümünü kaçıranlar şimdi internette "Masumlar Apartmanı 64. bölüm full izle", "TRT 1 Masumlar Apartmanı izle", "TRT 1 canlı yayın izle", "Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı 64. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar...

Masumlar Apartmanı 64. bölüm İZLE



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MASUMLAR APARTMANI 64. BÖLÜM KONUSU

Naci, Safiye'nin daha iyi olduğunu görünce çok sevinir ve dayanamayıp kapısına gider. Doktor hanım, Safiye'nin evi yaşanır hale getirmesi için ona destek olur ancak Safiye bunu başarabileceğinden emin değildir. Bir yandan da Hasibe'nin sesini bastırmakta zorlanırken, gece evde hiç ummadığı biriyle burun buruna gelir.

Masumlar Apartmanı 64. bölüm İZLE



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Ceylan, Naci'nin telefonundan beri Han'ı düşünerek endişe içindedir. Kendini daha fazla tutamaz ve Safiye'yi ziyaret bahanesiyle apartmana gider. Bu ziyaretin ardındansa bir kez daha kalbinin sesini dinlemeye karar verir ancak bu kez bir şartı vardır. Gülben ve Esat'ın bebeklerinin cinsiyeti yakında belli olacaktır. Tüm aile heyecanla o günü beklerken bebeğin cinsiyeti hakkında yürütülen tahminler Gülben'in kendini sorgulamasına sebep olur.

Masumlar Apartmanı 64. bölüm İZLE



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Masumlar Apartmanı 64. bölüm İZLE



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