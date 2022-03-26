SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 Mart Survivor All-Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor... Yarışmanın yayınlanan son bölümünde, Ünlüler takımından Elif Gören yaşadığı mide problemi nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı ise eleme adayını Evrim olarak belirlemişti.

26 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 26 Mart Cumartesi günü oynanacak dokunulmazlık oyununun galibi henüz belli olmadı. Kazanan takım netleştiğinde, haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ikinci eleme adayı henüz belli olmadı. Evrim'in ardından ikinci eleme adayı belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.