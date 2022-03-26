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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 Mart Survivor All-Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ünlüler ve gönüllülerin, 26 Mart Cumartesi günü oynayacağı dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne olacak. Programın sıkı takipçileri dokunulmazlık oyununun kazananını ve eleme adayını merak ediyor. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 26 Mart Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 14:02
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 Mart Survivor All-Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor... Yarışmanın yayınlanan son bölümünde, Ünlüler takımından Elif Gören yaşadığı mide problemi nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı ise eleme adayını Evrim olarak belirlemişti.

26 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 26 Mart Cumartesi günü oynanacak dokunulmazlık oyununun galibi henüz belli olmadı. Kazanan takım netleştiğinde, haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ikinci eleme adayı henüz belli olmadı. Evrim'in ardından ikinci eleme adayı belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

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