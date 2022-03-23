Haberler Magazin 📺 KURULUŞ OSMAN 87. BÖLÜM İZLE - Kuruluş Osman son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

📺 KURULUŞ OSMAN 87. BÖLÜM İZLE - Kuruluş Osman son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 87. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, 86. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 87. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 87. ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 10:28 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 10:34
📺 KURULUŞ OSMAN 87. BÖLÜM İZLE - Kuruluş Osman son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 87. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, 86. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 87. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 87. ve en son yayınlanan bölümü...

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Kuruluş Osman'ın 87. bölümü 23 Mart 2022 Çarşamba saat 20.00 itibarıyla Atv ekranlarında sevenleriyle buluştu.

KURULUŞ OSMAN 87. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

USTA'NIN ÖLÜM DEFTERİNDE EDEBALI VAR

Usta ise Osman'a karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynamaya devam eder. Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta'nın ölüm defterindeki isim artık Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı'dır. Osman Bey bunca olanın karşısında bir de Cornelia'nın kumpasıyla Mari'yi öldürmekten suçlanan Gündüz Bey'in masumiyeti ispat etmek zorundadır. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un akıbetleri ne olacaktır? Mari'nin ölümünden Gündüz Bey'i suçlayan Turgut Bey ve Kosses Osman Bey'in yanında durmaya devam edecekler midir?


İNEGÖL FETHİNİN KAPISI AÇILACAK MI?

Osman Bey her şeye rağmen fetih planlarını sürdürmeye devam eder. İnegöl'e açılacak olan kapı İnhisar'dır. Osman Bey İnhisarı fethetmek için çalışmalarını sürdürür. Osman Bey, İnhisar'ı alıp İnegöl'ün fethinin önünü açacak mıdır? Karanlığın içindeki şeytanı bulmak Osman için elzem olandır. Osman gizli düşmanını bulup fetih düşünü gerçekleştirebilecek midir?

👉 KURULUŞ OSMAN 87. BÖLÜM ATV CANLI İZLE

👉 KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉 KURULUŞ OSMAN 87. BÖLÜM ATV CANLI İZLE

👉 KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉 KURULUŞ OSMAN 87. BÖLÜM ATV CANLI İZLE

👉 KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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