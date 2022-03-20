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SURVIVOR KİM ELENDİ? 20 Mart Survivor All Star'da adaya kim veda etti? İşte Survivor'da elenen isim

Survivor All Star 2022'de eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın 20 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı ve gönüllüler ada konseyine gitti. Haftanın ilk iki eleme adayı Mert ve Barış olmuştu. Gönüllüler takımında ismi en çok yazılan Evrim haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Performans birincisi Nagihan, Atakan'ın ismini verdi ve eleme adayları şekillendi. Peki, 20 Mart Survivor All Star'da adaya kim veda etti? Survivor 20 Mart konseyde neler yaşandı? İşte Survivor'da elenen isim ve bilinmesi gereken tüm detaylar... | SURVIVOR 2022 ALL STAR

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 01:40 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 01:40
SURVIVOR KİM ELENDİ? 20 Mart Survivor All Star'da adaya kim veda etti? İşte Survivor'da elenen isim

Survivor All-Star 2022'de heyecan son sürat devam ediyor. 20 Mart Pazar günü yayınlanan yeni bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir su parkurunda karşı karşıya geldi. 20 Mart'ta yayınlanan ve büyük bir mücadele verilen oyunu kazanan takım Ünlüler oldu ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bu sonuçla gönüllüler takımı eleme konseyine gitti. Haftanın ilk 2 eleme adayı Mert ve Barış olarak gösterilmişti. İsmi en çok yazılan Evrim haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Performans birincisi olan Nagihan, Atakan'ın ismini verdi ve eleme potası şekillendi.

Haftanın eleme adayları Mert, Barış, Evrim ve Atakan olarak belirlendi.

SURVIVOR KİM ELENDİ? 20 MART
Survivor All Star 2022'de diğer adaylardan daha az oy alarak yarışmaya veda eden isim Mert oldu.



Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

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