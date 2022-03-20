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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 20 Mart dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 20 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyununun sahibi merak ediliyordu. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 20 Mart, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 20 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 00:10 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 00:10
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 20 Mart dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 20 Mart Pazar günü yayınlanan yeni bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet etti. Peki hangi takım dokunulmaz oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir su parkurunda karşı karşıya geldi. 20 Mart'ta yayınlanan ve büyük bir mücadele verilen oyunu kazanan takım Ünlüler oldu ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bu sonuçla gönüllüler takımı eleme konseyine gidecek ve haftanın eleme adaylarının belli olmasının ardından adaya veda eden isim açıklanacak.

Haftanın ilk 2 eleme adayı Mert Öcal ve Barış Murat Yağcı olarak gösterilmişti.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

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