Haberler Magazin Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Bil Bakalım hangi takım kazandı! İşte 17 Mart ödül oyununu kazanan takım

Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Bil Bakalım hangi takım kazandı! İşte 17 Mart ödül oyununu kazanan takım

TV8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sıkı takip edilen Survivor'un yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Yarışmacılar, voleybol maçı yapacak ve ödülü kazanmak için mücadele edecek. Peki, Survivor All Star 2022'de ödül oyununu kim kazanacak?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 23:29 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 00:31
Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Bil Bakalım hangi takım kazandı! İşte 17 Mart ödül oyununu kazanan takım

Survivor 2022 All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki takım yarışmacıları Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunlarında kozlarını paylaştı. Kazanan takım sosisli sandviç ödülünün sahibi oldu. İşte 17 Mart'ta yayınlanan bölümde yaşananlar...

Survivor 2022 All Star'ın 17 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki takımın yarışmacıları ödül için Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunlarında mücadele etti. Oyun sonunda kazanan ise sosisli sandviç ödülünün sahibi oldu.

SURVIVOR BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler takımı, Bil Bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen oyunda kazanan takım gönüllüler oldu.

SURVIVOR ANLAT BAKALIM HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bil Bakalım'ın hemen ardından yarışmacılar Anlat Bakalım'da en çok kelimeyi bilmek için rekabet etti. Renkli anlara sahne olan oyunların ardından kazanan takım gönüllüler oldu. 2 oyunu da kazanan gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu.


DİĞER
Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? GS Barça Exxen CANLI İZLE
Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "atama ve yer değiştirme" yönetmeliğine ilişkin açıklama! Sark görevi detayı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor