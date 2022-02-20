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SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 20 Şubat 2. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak... 20 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucunda haftanın ikinci eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor 20 Şubat 2. eleme adayı kim? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 16:27 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 16:27
SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 20 Şubat 2. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 2. eleme adayı belli olacak. 20 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

20 Şubat Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf ve 2. eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da Dokunulmazlık oyunu ardından yapılan oylama sonucunda Yunus Emre ilk eleme adayı olarak seçildi ve sürgün adasına gönderildi.

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