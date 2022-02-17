Haberler Magazin 📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı SON BÖLÜM İZLE | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm TRT1 TEK PARÇA İZLE

📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı SON BÖLÜM İZLE | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm TRT1 TEK PARÇA İZLE

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm izleyenlerin karşısına çıkacak. 17 Şubat Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın son bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm full izle, TRT Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izle, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 20. ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:05 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:05
📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı SON BÖLÜM İZLE | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm TRT1 TEK PARÇA İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 17 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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BARBAROSLAR 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Osmanlı casuslarının Kalimnos'un yeraltında gizli bir geçit kazdığını fark eden Hızır ve Piri Reis, Baba Oruç ile birlikte fethi kalenin altına kazacakları bu gizli geçitle başlatmayı planlamışlardı. Fakat bu planı Osmanlı karargâhının içine sızdırdığı casusu Martin'den öğrenen Pietro, geçide yerleştirdiği bombalarla Piri Reis, Hızır, Niko ve leventlerinin olduğu yeri patlatmayı başarmıştı. Oruç Reis göçük altında kalan kardeşi Hızır ve leventlerini kurtarabilecek midir? Mesih Paşa başarısız olması halinde kellesini almakla tehdit ettiği Oruç Reis'i öldürecek midir? Oruç Reis içlerindeki casus Martin'i yakalayabilecek midir? Isabel kardeşinin bir casus olduğunu öğrendiğinde ise ne yapacaktır? Meryem, ağabeyi Pietro'nun onu kandırarak Hızır'ı hançerlettiğini anlamıştı. Şuuru zehirlenmeye devam eden Meryem kaleden kurtulmayı başarabilecek midir? Piri Reis, Osmanlı casuslarını öldüren Salvator'dan intikamını alabilecek midir? Oruç Reis ve leventleri tüm zorluklara rağmen Kalimnos'u fethetmeyi başarabilecekler midir?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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