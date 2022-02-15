Haberler Magazin 📺DESTAN 11. BÖLÜM NE ZAMAN? - atv CANLI İZLE - Destan 11. bölüm izle | Destan 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

📺DESTAN 11. BÖLÜM NE ZAMAN? - atv CANLI İZLE - Destan 11. bölüm izle | Destan 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

DESTAN 11. BÖLÜM İZLE | Atv'nin en iddialı dizilerinden olan Destan'ın yeni bölümünde neler olacağı izleyenler tarafından heyecanla bekleniyor. Destan 11. bölümde neler olacağı merak edilirken, Destan 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Destan 11. bölüm ne zaman? Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Destan 11. bölüm fragmanı ve tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 09:09
📺DESTAN 11. BÖLÜM NE ZAMAN? - atv CANLI İZLE - Destan 11. bölüm izle | Destan 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Atv ekranlarından en sevilen dizilerinden olan Destan, yeni bölümüyle tüm sevenleri tarafından bekleniyor. Destan yeni bölümü merak edilirken, Destan 11. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Destan yeni bölüm ne zaman, Destan 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar ve Destan 11. bölüm fragmanı...

DESTAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

10. bölümünün ardından izleyiciler tarafından merak edilen 11. bölüm 15 Şubat Salı (BU AKŞAM) saat 20.00'de atv ekranlarından yayınlanacak.

DESTAN 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI | İZLE

>Destan 11. Bölüm 2. Fragmanı

Destan 11. Bölüm 2. Fragmanı

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Yapım: Bozdağ Film Yapım

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

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