Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova 122. YENİ BÖLÜM İZLE 📺 | Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

Bir Zamanlar Çukurova 122. YENİ BÖLÜM İZLE 📺 | Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 122. yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. 3 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin sıkı takipçileri ise Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm full izle, atv Bir Zamanlar Çukurova izle, atv canlı yayın izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 122. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 10:13 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 10:13
Bir Zamanlar Çukurova 122. YENİ BÖLÜM İZLE 📺 | Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri 122. yeni bölümde yine atv ekranlarına kilitleyecek. Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri, Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm full izle, atv Bir Zamanlar Çukurova izle, atv canlı yayın izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor.

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FİKRET, ABDÜLKADİR'İ KAÇIRIYOR

Fikret, Lütfiye ve Züleyha'yı atlatmayı başarıp Abdülkadir'in peşine düşer ve onu kaçırıp bir orman kulübesine götürür. Abdülkadir, Fikret'in elinden kurtulamayacağını anlayınca yalanlar uydurup yalvarmaya başlar. Abdülkadir'in sözlerine kulak asmayan Fikret, intikam için farklı bir yol seçer.

ÇOLAK, ZÜLEYHA'YA KARŞI TAKTİK DEĞİŞTİRİYOR

Huğların talan edildiğini öğrenen Züleyha, Çolak'ın karşısına çıkıp hesap sorar. Züleyha'nın cesareti Çukurova'da takdir toplarken, Çolak, Züleyha'yı yıldıramayacağını anlayınca taktik değiştirir. Fikret ve Hakan huğlarda yardım dağıtırken Özhan da adamlarıyla gelip herkesi şaşırtan bir hamle yapar.

ÇUKUROVA'DA ZÜLEYHA İÇİN ZOR GÜNLER YAKLAŞIYOR

Hakan'la ilişkisini noktalayan Züleyha, oldukça zor günler geçirmektedir. Çolak'ın hedefi haline gelen Züleyha'yı bekleyen bir diğer tehlike ise Vahap'tır. Başına buyruk hareketleri yüzünden Abdülkadir'le de arası açılan Vahap'ın Züleyha'ya olan saplantısı korkunç boyutlara varacaktır.

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Yönetmen: Murat Saraçoğlu
Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan
Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).

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