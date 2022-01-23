📺 Yargı 17. bölüm İZLE - Yargı son yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Yargı dizisi sevenleri internette Yargı 17. Bölüm full izle araması yapıyor.. Yargı dizisinin 17. bölümü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yargı'nın son bölümünde; Ceylin lehine çıkan deliller Yekta'nın sinirlerini bozar. İşte Yargı 17. bölüm konusu ve izleme linki...

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YARGI 17. BÖLÜM KONUSU NE?



Ilgaz'ın yönlendirmeleriyle, Engin'in öldüğü geceye ait detayları hatırlamaya başlayan Ceylin için artık bazı şeyler netleşmeye başlamıştır. Şüpheleri Ceylin üzerinden kaldıracak ipuçları ortaya çıktıkça Ilgaz, Ceylin'in masumiyetine giden yola kendinden emin adımlarla çıkmak ister; ancak, onu büyük engeller beklemektedir.

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Oğlunun dosyasını gittikçe karıştıran ve Ceylin lehine olan deliller, Yekta'nın iyice saldırganlaşmasına sebep olur. Seda, Merdan'ın verdiği görevi yerine getirmek için Yekta'ya yakın dururken, Çınar ise yine risk alarak Serdar'la hareket etmeyi kabul eder ve tehlikeli bir plana dahil olur. Üstelik bu sefer yalnız değildir.

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Ne zaman düşseler daha güçlü kalkabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyduklarını fark eden Ilgaz ile Ceylin için ufukta yeni bir yol görünmektedir. Ancak bu sefer daha büyük kararların gölgesinde uzanan bu yol, onları yeni bir eşiğe taşımak üzeredir.