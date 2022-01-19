Survivor hangi günler yayınlanıyor? Survivor All Star haftada kaç gün?

Survivor All Star 2022, izleyicilerine büyük heyecan yaşatmaya devam ediyor. Survivor 2022 her bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşecek. Sürgün Adası uygulaması yarışmaya farklı bir boyut kazandırırken, Survivor 2022 ne zaman, hangi günler yayınlanacak araştırılmaya devam ediyor.

SURVİVOR 2022 HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Cumartesi akşamı başlayan Survivor 2022 All Star 16 Ocak Pazar akşamı da TV8 yayın akışında yer aldı. Survivor 2022 yeni fragmanına göre bu akşam da yarışma ekranlarda olacak.



SURVİVOR 2022 HAFTADA KAÇ GÜN SAAT KAÇTA?

TV8 yayın akışına göre bu hafta pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri Survivor 2022 yeni bölümleriyle saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak. TV8 yayın akışında 20 Ocak Perşembe ve 21 Ocak Cuma akşamları ise aynı saatte O Ses Türkiye yarı final ve final bölümleri yer alıyor.