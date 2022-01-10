📺 Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm izle | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 10 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelecek 9. ve yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri...

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👉 Alparslan: Büyük Selçulu 9. BÖLÜM İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖLÜM KONUSU

Alparslan'a kurduğu tuzağa kendisi düşen Kekavmenos, hiç hesap etmediği bir durumda kalmıştır. Alparslan'ın panzehir karşılığında istediği şeyleri kabul etmek istemeyen Dukas, Evdokya ve Diyojen başka çareler aramaya başlar. Nihayet eski gücüne kavuşacak olan Yınal, karargâhı alan Alparslan'ı bertaraf etmek için harekete geçer. İçinde Akça, Akınay ve Gevherin de olduğu kervan karargâha giden yolda Karmatilerin saldırısına uğrar. Alparslan'ın son anda yetiştiği bu saldırının ardında kim vardır? Kekavmenos mu, Bozan mı? Alparslan'a değil Yınal'a daha yakın olan Göktuğ, Evdokya ile anlaşma yaparak ihanet edecek mi? En yakın adamlarından biri olan Şeddad'ı kaybeden Emir Bozan, Karmati tehlikesine uyanan Selçuklular'a karşı nasıl tedbirler alacak, okları kendinden nasıl uzaklaştıracaktır? En son obadan ayrılırken helallik isteyip vedalaştığı Akça'nın çarpışma yerinde vurulup düştüğünü gören Alparslan, buna sebep olanların peşine düşecek ve eline geçen ipuçları onu hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze bırakacaktır.

👉 Alparslan: Büyük Selçuklu tüm bölümler FULL İZLE

👉 Alparslan: Büyük Selçulu 9. BÖLÜM İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

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👉 Alparslan: Büyük Selçulu 9. BÖLÜM İZLE

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

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👉 Alparslan: Büyük Selçulu 9. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Sedat İnci

Senarist: Emre Konuk

Oyuncu Kadrosu: Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu

👉 Alparslan: Büyük Selçuklu tüm bölümler FULL İZLE

👉 Alparslan: Büyük Selçulu 9. BÖLÜM İZLE