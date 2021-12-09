📺Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE | Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm izle - atv CANLI İZLE Bir Zamanlar Çukurova izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova'nın 9 Aralık Perşembe günü ekranlara gelen 116. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm bilgileri...

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 116. BÖLÜM KONUSU

Abdülkadir'in tehditleri Lütfiye'yi yıldırmıyor

Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişir.

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Fikret ve Betül nişanlanıyor

Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eder. Betül amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Fikret, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünmeye başlar. Nişan gününde gözlerini Züleyha'dan alamazken, Lütfiye, Züleyha'yı unutabilmesi için Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyler.

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Vahap ve Abdülkadir'in oyunu ortaya çıkıyor

Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girer. Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya iter.

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Züleyha'yı bekleyen büyük tehlike!

Hakan'a gittikçe bilenen Vahap, onun canını yakmak için hedefine Züleyha'yı koyar. Gizlice Züleyha'nın odasına girecek kadar gözünü karartan Vahap'ı bu kez kimse durduramaz.

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 116. BÖLÜM İZLE

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 117. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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