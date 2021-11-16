Masumlar Apartmanı dizisi SON BÖLÜM İZLE - MASUMLAR APARTMANI İZLE 47. bölüm (TRT 1)

Masumlar Apartmanı 47. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 47. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 26 Ekim Salı günü ekranlara geldi. Masumlar Apartmanı 44. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri.

Masumlar Apartmanı 47. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Masumlar Apartmanı 47. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

MASUMLAR APARTMANI 47. BÖLÜM İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani