MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef mavi takım yarışmacıları

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de on üçüncü haftanın Mavi takım ile Kırmızı takım kadroları belli oldu. 15 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen kaptanlık oyununu kazanan Eren oldu. Mavi takım kaptanı Eren, Kırmızı takım kaptanı olarak Dilara'yı seçti. Eren ile Dilara, takımlarına yarışmacıları seçerek Mavi takım ve Kırmızı takım kadrolarını oluşturdu. İşte MasterChef'te haftanın takımları…

MasterChef'te Mavi takım kaptanı Eren ile Kırmızı takım kaptanı Dilara, stratejik isimleri takımlarına almaya çalıştı. İlk olarak Eren'in seçimi ile başlayan takımlar şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM: Eren (kaptan), Burcu, Hasan, Safanur, Pelin

KIRMIZI TAKIM: Dilara (kaptan), Tahsin, Eren, Araz