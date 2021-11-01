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Tuvana Türkay isyan etti! "Yeter be kardeşim"

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay katıldığı bir podcast programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu yaptığı açıklamada bir sosyal medya hesabından kendisi hakkında yapılan paylaşıma isyan etti. İşte Tuvana Türkay'ın o sözleri...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 10:40
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