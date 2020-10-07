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Ünlü gitarist Halen hayatını kaybetti!

Müzik dünyası büyük bir üzüntü yaşıyor. Dünyanın sayılı gitaristleri arasında gösterilen ünlü isim Halen yaşamını yitirdi. Peki, Eddie Van Halen kimdir? Neden öldü?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:01 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:01
Ünlü gitarist Eddie Van Halen hayatını kaybetti!

'nın başkenti Amsterdam doğumlu 65 yaşındaki ünlü gitarist Halen, gırtlak kanserinden yaşamını yitirdi. Ünlü gitaristin ölüm haberi, oğlu Halen tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Wolf Van Halen, "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama babam Halen, uzun süren mücadelesini bugün kaybetti. O isteyebileceğim en iyi babaydı. Onunla sahnede ve sahne dışında geçirdiğim her an bir hediyeydi" ifadelerini kullandı.

EDDIE VAN HALEN KİMDİR?

Eddie Van Halen 26 Ocak 1955 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geldi. Gerçek adı Edward Lodewijk Van Halen'dır. Van Halen adlı grubunun en önemli üyesidir. dergisinin hazırladığı Tüm Zamanların En İyi 100 Gitaristi sıralamasında 8. sırada yer almıştır.

EDDIE VAN HALEN NEDEN ÖLDÜ?

Dünyaca ünlü gitarist Eddie Van Halen, uzun zamandır tedavi gördüğü gırtlak kanseri sebebiyle yaşamını yitirmiştir.

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